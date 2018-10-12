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Огурцы, помидоры, апельсины и яйца подорожали

12.10.2018 11:54 0 139
Огурцы, помидоры, апельсины и яйца подорожали

За последнюю неделю, с 3 по 10 октября, в магазинах федеральных сетей Калужской области огурцы подорожали на 2,9%, апельсины - на 4,9%, томаты - на 5%, куриные яйца - на 5,2%.

Зато подешевели при этом рыба - на 1,48%, белый хлеб - на 1,5% мандарины на - 2,%, яблоки - на 4%, картошка - на 4,7%, морковка - на 7,5%.

Выросли оптовые цены на топливо. Бензин подорожал на 1%, дизельное топливо - на 1,7%. На розничных ценах это существенно не отразилось, сообщает пресс-служба правительства области.


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