Калужские речные переправы закрываются до весны

12.10.2018 09:52 331

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Лодки перестанут возить людей через реку в садовые кооперативы деревни Некрасово и улицы Ромодановские Дворики, сообщило управление городского хозяйства областного центра.

Речные переправы через Оку в черте Калуги прекратят работать с понедельника, 15 октября.

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