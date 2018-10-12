Подростки украли аккумулятор, чтобы покататься на машине

12.10.2018 10:46 187

Трое подростков в Кирове на днях решили покататься на машине, принадлежащий родственнику одного из них.

Завести авто они не смогли из-за отсутствия аккумулятора. Тогда они вскрыли соседнюю иномарку, достали элемент питания оттуда, переставили на нужную машину и поехали кататься.

Владелец иномарки пострадал на 6600 рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Уголовное дело о краже прекратили, так как обвиняемые несовершеннолетние. Подростков будут принудительно воспитывать.