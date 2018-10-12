Кировчанин не смог разбудить знакомого и ограбил его

Телефон пропал у жителя Кирова вечером в местном сквере, сообщила в пятницу, 12 октября, пресс-служба областного УМВД.
Ситуацию осложняло то, что сотовый принадлежал сестре пострадавшего, которая одолжила трубку ему на время.
Выяснилось, что телефон украл приятель мужчины. Он увидел кировчанина крепко спящим на лавке. Попытался разбудить, но не смог. Тогда вор обшарил карманы пострадавшего, вытащил телефон и ушел.
Ущерб полицейские оценили в 13 тысяч рублей.
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