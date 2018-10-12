Мужчина придумал преступление и взял деньги с «виновника»

21-летний житель Козельского района обманом заставил знакомого отдать ему деньги, сообщила в пятницу, 12 октября, пресс-служба областного УМВД.
Молодой человек выдумал историю о краже у него двух золотых колец. Украшения якобы взял приятель. Мужчина собирался идти в полицию. Но за 25 тысяч рублей был готов простить приятеля.
У товарища уже были проблемы с законом. Попадать лишний раз в полицию, хоть и за несовершенное преступление, он не хотел, поэтому отдал деньги.
Обманщику за мошенничество грозит до 5 лет.
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