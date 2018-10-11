126-й километр трассы А-130 останется без света

11.10.2018 19:01 101

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С 11 октября на 126 километре федеральной автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия (пересечение с автодорогой Панское – Шубинка) будет отсутствовать электроосвещение.

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