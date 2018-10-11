За некачественное зерно производители заплатили более миллиона рублей штрафов

11.10.2018 20:00 59

За 9 месяцев текущего года специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области проведены 35 проверок качества зерна.

Так, при контроле закупок круп для нужд государственных предприятий выявлено119 килограммов опасной и некачественной продукции. Подозрительный продукт уничтожили или вернули производителю.

По результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий специалисты Управления вынесли 17 постановлений о назначении административного наказания, 2 предупреждения, и наложили штрафов на общую сумму 1 171 000 рублей, вся сумма была взыскана полностью, сообщила пресс-служба ведомства.