Калужских школьников ждут «Инженерные каникулы»

11.10.2018 15:21 319

В ближайшее время в Калуге впервые пройдут «Инженерные каникулы» для школьников.

Проект запланирован на осенние каникулы, и в нем примут участие учащиеся 17 школ.

Программа каникул включает групповые занятия по направлениям детского технопарка «Кванториум», таких как робо, айти, гео, космо, авто, аэро и хайтек. Мероприятия пройдут как на площадках школ, так и в ИКЦ, сообщило Управление образования Калуги.