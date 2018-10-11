Мошенники похитили 20 тонн сахара

11.10.2018 21:00 131

В Жуковском районе украли 20 тонн сахара, сообщили в четверг, 11 октября, в пресс-службе областного управления МВД.

Со слов пострадавшей организации, неизвестные приобрели у них сладкий товар на сумму более 750 000 рублей, однако в установленный срок оплату не произвели.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение похитителей сахара.