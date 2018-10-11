50 000 рублей отдала мошенникам доверчивая мать

11.10.2018 13:33 153

Очередной случай мошенничества произошёл на днях в Боровском районе. Злоумышленники повторили проверенную схему: позвонили женщине с сообщением, что ее сын стал виновником аварии.

Незнакомцы пообещали за денежное вознаграждение урегулировать вопрос, и доверчивая мать перечислила на указанный счет 50 000 рублей, забыв поинтересоваться у сына обстоятельствами происшествия.

Осознав свою ошибку, женщина обратилась в полицию, где и завели дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.