25 октября судебные приставы примут всех желающих

12.10.2018 08:00 71

25 октября 2018 года с 14 до 20 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области и во всех его структурных подразделениях пройдет День единого приема граждан.

В этот день калужане смогут задать свои вопросы руководителям подразделений Управления, и, конечно, заплатить долги.

Прием будет вестись без предварительной записи, сообщает пресс-служба ведомства.