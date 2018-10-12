25 октября судебные приставы примут всех желающих

25 октября 2018 года с 14 до 20 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области и во всех его структурных подразделениях пройдет День единого приема граждан.
В этот день калужане смогут задать свои вопросы руководителям подразделений Управления, и, конечно, заплатить долги.
Прием будет вестись без предварительной записи, сообщает пресс-служба ведомства.
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