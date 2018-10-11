Больше двух миллионов рублей вернули обманутым потребителям

11.10.2018 12:48 179

С начала года Управление Роспотребнадзора направило в суд 55 исков о защите прав потребителей.

Среди них 7 исков в отношении небезызвестной авиакомпании, 6 исков против мебельщиков, сорвавших сроки доставки, а также иски о недобросовестно оказанных страховых, медицинских и туристических услугах.

На сегодняшний день 35 исков рассмотрено, все решения вынесены в пользу потребителей. Людям присуждено денежных средств на сумму 2 524 000 рублей, в том числе компенсация морального вреда, сообщает пресс-служба ведомства.