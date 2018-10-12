Главу администрации оштрафовали на 30 000

12.10.2018 07:00 1248

Глава администрации деревни Алекино попался на нарушениях закона в сфере закупок, сообщила 11 октября пресс-служба региональной прокуратуры.

С февраля по март текущего года он заключил шесть договоров на ремонт здания администрации на общую сумму более полумиллиона рублей. Каждый контракт не превышал 100 000 рублей.

Прокуратура, заинтересовавшись этим фактом, проверила контракты, обнаружив явное дробление заказа и уклонение от конкурентных процедур.

Глава поселения наказан штрафом в 30 000 рублей.