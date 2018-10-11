Недавно освободившийся кондровчанин получил семь лет за разбой

11.10.2018 11:55 231

Недавно освободившийся житель Кондрово угрожал молодой паре огнестрельным оружием и потребовал деньги у отдыхающей на берегу водоема молодой пары, сообщила 11 октября пресс-служба областной прокуратуры.

Опасаясь за свою жизнь, молодые люди отдали 100 рублей и банковскую карту, на которой лежало еще восемь тысяч. Преступник попытался обналичить средства в банкомате, но потерпевшие дали ему заведомо неверный пин-код и денег он так и не получил и в тот же день его задержала полиция.

Суд приговорил кондровчанина к семи с половиной годам лишения свободы и лишил на три года водительских прав за неоднократное нетрезвое вождение. Также он заплатит штраф в 100 000 рублей.