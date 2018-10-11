Людиновских наркодилеров повязали в Кирове

11.10.2018 11:44 157

Двое жителей Людиново обвиняются в распространении наркотиков, сообщает 11 октября пресс-служба региональной прокуратуры

В июне 2018 года молодые люди, заранее приобретя наркотические средства, делали «закладки» на улице города Кирова. Поместив свертки с наркотиком в четыре тайника и сфотографировав место для передачи потенциальным клиентам, они были задержаны полицией. При обыске стражи порядка изъяли у распространителей еще 12 упаковок запрещенных препаратов.

Наркодилеров ждет суд.