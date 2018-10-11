В Сухиничах водитель протаранил иномарку и скрылся

11.10.2018 11:21 286

Вчера, 10 октября, в Сухиничах произошло ДТП.

В районе дома №36 по улице Победы неустановленный водитель на отечественном автомобиле не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в «Хендай», после чего скрылся.

В результате аварии пострадал водитель иномарки – 40-летняя женщина получила сотрясение головного мозга и ушибы, сообщает МОМВД Сухиничский.