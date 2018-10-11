За минувшие сутки на территории области в авариях пострадало два человека

11.10.2018 11:12 45

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

11 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, 37 человек управляли чрезмерно затонированными автомобилями. Также инспекторы зафиксировали 17 случаев опасной перевозки детей и выявили 96 нарушений ПДД пешеходами.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!