За минувшие сутки на территории области в авариях пострадало два человека

За 10 октября сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 2939 нарушений Правил дорожного движения.
11 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, 37 человек управляли чрезмерно затонированными автомобилями. Также инспекторы зафиксировали 17 случаев опасной перевозки детей и выявили 96 нарушений ПДД пешеходами.
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