В Боровском районе установлен карантин по бешенству

11.10.2018 09:46 161

По состоянию на 10 октября текущего года на территории Калужской области существуют три очага бешенства животных: в Медынском, Бабынинском и Боровском районах. Об этом сообщает Комитет по ветеринарии при правительстве области.

Владельцы животных этих районов обязаны соблюдать меры по недопущению распространения заразы: своевременно проводить диагностику заболевания, не допускать контакта питомцев с дикими животными и немедленно сообщать ветеринарным службам о случаях покусов домашних животных дикими.