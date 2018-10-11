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Ради вентиляции дачного участка пенсионер вырубил 16 кубометров леса

11.10.2018 09:07 0 373
Ради вентиляции дачного участка пенсионер вырубил 16 кубометров леса

65-летний житель Дзержинского района с помощью приятеля вырубил более 16 кубометров деревьев, сообщает 11 октября пресс-служба регионального УМВД.

31 ольха и 4 березы незаконно срубили на территории лесного фонда, причинив лесничеству ущерб на сумму 148 290 рублей.

Дровосек объяснил свои действия желанием улучшить вентиляцию приусадебного участка, располагавшегося рядом с лесом. Раскаявшись, он хоть и возместил причиненный ущерб, но все равно ответит перед судом.


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