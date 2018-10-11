В Ферзиковском районе две «Нивы» не поделили дорогу

11.10.2018 08:59 419

Сегодня, 11 октября, около 7 часов утра в Ферзиковском районе произошло ДТП.

У деревни Аристово столкнулись две машины «Нива».

В результате аварии пострадали люди, тяжесть полученных ими травм и обстоятельства происшествия на данный момент уточняются, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.