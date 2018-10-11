Заключенный попался на покупке героина, не выходя на волю

11.10.2018 08:49 468

На днях в Калужской области заключенный одной из исправительных колоний, заскучав, решил приобрести наркотик.

Договорившись о покупке и оплатив товар посредством Интернета, он попросил другого осужденного посодействовать в получении посылки с воли, не раскрывая ее содержимое. Ничего не подозревающий приятель согласился.

Однако бдительные сотрудники колонии тщательно досмотрели передачу и обнаружили героин, спрятанный в фильтрах переданных сигарет. Вскоре все причастные лица были установлены.

За незаконное приобретение наркотического средства предприимчивого заключенного ждет суд и новый срок, сообщает пресс-служба областного УМВД.