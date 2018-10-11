После совместной вечеринки гость угнал авто хозяев и сдал в утиль

11.10.2018 08:35 301

Жительница Кирова на днях сообщила в полицию о пропаже принадлежащей ее мужу машины ВАЗ-2107. Ущерб, по ее словам, составил 10 000 рублей.

Полицейские установили личность похитителя – им оказался ранее судимый приятель потерпевших.

Накануне он выпивал в гостях у автовладельца и, когда хозяин захмелел, решил скрасить одиночество прогулкой на его машине. Накатавшись вволю, мужчина сдал авто на металлолом, сообщив, что «семерка» принадлежит ему.

Стражи порядка вернули автомобиль из скупки законному владельцу и завели на похитителя уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба регионального УМВД.