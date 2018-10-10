Минометные мины обезвредили в Людиновском районе

10.10.2018 20:00 86

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Минометные мины калибра 81 мм были обнаружены в деревне Войлово на обочине автодороги «Жиздра-Людново» и в лесу близ деревни Букань, сообщила пресс-служба областного Управления МЧС.

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