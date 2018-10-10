День призывника пройдёт в Калуге

10.10.2018 19:24 97

17 октября в 10:00 на базе отдельного Центра подготовки личного состава внутренних войск МВД Российской Федерации в деревне Рождествено пройдет ежегодная акция «День призывника».

В акции примут участие призывники Калуги и области, представители военно-патриотических общественных организаций, учащиеся школ и кадетских классов.

Участникам покажут быт военной части, познакомят с техникой, а затем пройдет большой праздничный концерт, сообщает пресс-служба областного правительства.