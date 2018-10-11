Лучшие участковые области прошли во второй этап конкурса «Народный полицейский»

11.10.2018 08:01 183

7 октября в Калужской области стартовало голосование второго этапа конкурса «Народный участковый».

По итогам голосования от региона во второй тур вышли полицейские из Обнинска, Калуги, Козельского и Боровского районов.

Победителем станет участковый, получивший наивысший «коэффициент доверия» от населения.

Победитель онлайн-голосования представит нашу область на третьем, федеральном этапе, и поборется за звание лучшего участкового России.