Полотняный Завод и деревню Устье соединит новый водовод

11.10.2018 07:00 68

Специалисты «Калугаоблводоканала» завершают подключение новой скважины в деревне Устье к магистральному водоводу Дзержинского района, сообщили 10 октября коммунальщики.

Теперь вода будет подаваться не только жителям деревни, но и в поселок Полотняный Завод. Для этого проложили новый водовод диаметром 100 мм, соединивший оба населенных пункта, сообщает пресс-служба ведомства.



