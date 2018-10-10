Должник вернул любимый грузовик за 272 000 рублей

10.10.2018 12:40 146

Калужанин задолжал знакомому 272 000 рублей и не собирался расплачиваться, сообщила 10 октября пресс-служба областного УФССП.

По решению суда приставы возбудили исполнительное производство и приступили к взысканию долга. Установив, что у гражданина в собственности есть большегруз Volvo, сотрудники ФССП потребовали предоставить грузовик для ареста.

Но владелец грузовика не испугался и требование проигнорировал, тогда судебные исполнители выехали по месту нахождения автомобиля и арестовали его. Реакция неплательщика была предсказуема: в течение нескольких дней он погасил долг, а также исполнительский сбор, набежавший за несвоевременную оплату.

После уплаты долга грузовик вернулся к владельцу.