В Обнинске началось всероссийское тестирование учителей

10.10.2018 12:09 124

С 9 октября началось Всероссийское исследование компетенций учителей. От Обнинска в исследовании принимают участие 37 педагогов.

В ходе анкетирования преподаватели ответят на вопросы своего предмета и вопросы по психолого-педагогическим компетенциям.

По итогам исследования будут выведены общие результаты по городу, но каждый учитель сможет ознакомиться со своими личными результатами, сообщает пресс-служба обнинской администрации.