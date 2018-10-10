Девушка попала под колеса на улице Ленина

Вчера, 9 октября, около 15 часов, возле дома №51 по улице Ленина в Калуге произошло ДТП.
Двигаясь по парковке офисного здания, водитель автомобиля «Мицубиси» наехал на девушку 1996 года рождения. Пострадавшая получила ушиб голени, сообщило УМВД по Калуге.
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