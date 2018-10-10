Девушка попала под колеса на улице Ленина

10.10.2018 11:01 354

Вчера, 9 октября, около 15 часов, возле дома №51 по улице Ленина в Калуге произошло ДТП.

Двигаясь по парковке офисного здания, водитель автомобиля «Мицубиси» наехал на девушку 1996 года рождения. Пострадавшая получила ушиб голени, сообщило УМВД по Калуге.