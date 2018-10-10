Водитель иномарки пострадал, въехав в грузовик

10.10.2018 10:49 188

Вчера, 9 октября, около 21:00 на 116 километре трассы М-3 «Украина» произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь со стороны Калуги, въехал в стоящий грузовик МАН, который пропускал едущие навстречу автомобили, готовясь повернуть налево.

В результате наезда водитель «Ниссана» получил травмы головы и сотрясение мозга и был госпитализирован, сообщает ОМВД по Малоярославецкому району.