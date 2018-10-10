На заправке в Лихунах сбили пешехода

10.10.2018 10:25 90

В ночь на 9 октября на автозаправочной станции по улице Молодежной в деревне Лихуны произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Киа», двигаясь по территории АЗС, сбил пешехода, находящегося перед машиной. Водитель с места происшествия скрылся.

Пострадавший мужчина госпитализирован с переломом шейки бедра, сообщает УМВД по Калуге.