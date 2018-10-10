За минувшие сутки на калужских дорогах погиб один человек

10.10.2018 10:17 86

Вчера, 9 октября, на дорогах Калужской области 7 человек получили травмы в авариях, один человек погиб.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 2426 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 10 водителей управляли транспортом в нетрезвом состоянии, 24 автолюбителя попались на пристрастии к излишней тонировке стекол и 12 человек неправильно перевозили детей.

Также 74 пешехода-нарушителя ПДД переходили улицу в неположенном месте, сообщил отдел пропаганды ГИБДД.