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Более 15 килограммов марихуаны изъяли у московского дачника

10.10.2018 08:20 0 229
Более 15 килограммов марихуаны изъяли у московского дачника

36-летний москвич оборудовал на своей даче в Износковском районе парники, где выращивал коноплю, сообщила 10 октября пресс-служба регионального УМВД.

При осмотре его дома полиция изъяла 15 426 граммов переработанного сухого вещества, которое экспертиза безоговорочно признала наркотиком.

Учитывая особо крупный размер находки, огороднику грозит до 10 лет лишения свободы.


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