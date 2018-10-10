Более 15 килограммов марихуаны изъяли у московского дачника

10.10.2018 08:20 229

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36-летний москвич оборудовал на своей даче в Износковском районе парники, где выращивал коноплю, сообщила 10 октября пресс-служба регионального УМВД.

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