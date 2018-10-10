Подростки дважды обокрали тарусский храм

Кража на днях произошла в Тарусе. 13-летний подросток зашел в церковь и, оставшись один, вынес две иконы.
Посягнувший на святое несовершеннолетний пояснил полиции, что хотел продать святыни через интернет.
Спустя две недели работники того же храма не обнаружили на месте ящик с пожертвованиями прихожан. Под подозрение попали двое подростков. Стражи порядка ящик нашли, но денег в нем уже не оказалось.
Расследование по обеим кражам продолжается, сообщает пресс-служба областного УМВД.
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