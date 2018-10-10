Любительнице выпить грозит 2 года за ложный донос

10.10.2018 08:05 609

Жительница Кирова на днях заявила в полицию о краже 1000 рублей с ее банковской карты.

Однако в ходе проверки выяснилось, что женщина сама сняла деньги и потратила их на покупку спиртного. Желая скрыть от своей дочери покупку выпивки, она написала заявление, не соответствующее действительности, при этом полицейские предупредили ее об ответственности за ложные сведения.

Как и было обещано, полиция завела против совравшей гражданки уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», максимальное наказание по ней - два года лишения свободы, сообщил МОМВД «Кировский».