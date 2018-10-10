Заплатив 330 000 риелтору, женщина осталась без жилья

10.10.2018 08:00 366

Жительница Обнинска на днях заявила в полицию о мошенничестве.

Желая приобрести комнату в одном из домов наукограда, женщина передала риелтору 330 000 рублей задатка, но получить жилье так и не смогла. Предпринимательница, взяв у клиентки деньги, обязательств своих не исполнила, за что и ответит по уголовной статье.

Недобросовестному маклеру грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного УМВД.