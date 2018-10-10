В калужской земле снова нашли снаряды времен ВОВ

10.10.2018 07:21 41

Спасатели регионального Управления МЧС России трижды выезжали на обезвреживание снарядов времен Великой Отечественной войны.

Всего было обнаружено и уничтожено 5 единиц оружия.

Так в Буриновском лесничестве Жуковского района саперы нашли артиллерийский снаряд 152 мм и ручная граната, в Боровском районе – минометную мину 55 мм в деревне Красное и еще одну гранату РГД в деревне Бутовка.