В Жуковском районе сбили пешехода

09.10.2018 18:12 41

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Пострадавшему оказана помощь бригадой медиков, тяжесть полученных им повреждений и обстоятельства происшествия уточняются прибывшим на место патрулем ГИБДД, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

Сегодня около 17 часов вечера в Жуковском районе произошло ДТП.

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