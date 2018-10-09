Более 50 тысяч заплатил мужчина за долги под давлением приставов

09.10.2018 19:00 118

40-летний житель Дзержинского района задолжал 23 тысячи за услуги ЖКХ и 31 тысячу кредитной организации.

По счетам мужчина платить не спешил, и в дело вмешались приставы.

В первую очередь были арестованы банковские счета должника, но списанных с них денег не хватило на покрытие всей задолженности. Также сотрудники ФССП наложили запрет на регистрационные действия с недвижимостью и транспортом неплательщика.

Комплекс мер вынудил гражданина выплатить долги, а так же заплатить исполнительный сбор в несколько тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УФССП.