Более 50 тысяч заплатил мужчина за долги под давлением приставов

40-летний житель Дзержинского района задолжал 23 тысячи за услуги ЖКХ и 31 тысячу кредитной организации.
По счетам мужчина платить не спешил, и в дело вмешались приставы.
В первую очередь были арестованы банковские счета должника, но списанных с них денег не хватило на покрытие всей задолженности. Также сотрудники ФССП наложили запрет на регистрационные действия с недвижимостью и транспортом неплательщика.
Комплекс мер вынудил гражданина выплатить долги, а так же заплатить исполнительный сбор в несколько тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УФССП.
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