Долги по зарплате вернули после ареста имущества директора

09.10.2018 12:38 350

Одно из предприятий Дзержинского района с февраля по май этого года не выплачивало сотрудникам заработную плату. Более 450 сотрудников ждали расчета, а общий размер задолженности составил 50 миллионов рублей, сообщила 9 октября пресс-служба калужского областного управления Следственного комитета.

Полиция арестовала имущество директора компании. После этого размер задолженности сократился на 36 миллионов рублей.