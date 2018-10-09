В Думиничах баня заработала после вмешательства прокуратуры

09.10.2018 11:41 219

Администрацию Думиничского района заставили отремонтировать баню. Во вторник, 9 октября, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

Жители Думиничей давно просили привести в порядок баню. Но средств в бюджете района на эти цели не было, и администрация никаких действий не предприняла. А баня закрылась.

Прокуратура района вмешалась и вынесла постановление главе администрации МР «Думиничский район». Необходимый ремонт был тут же организован, и 15 сентября баня снова принимала посетителей.