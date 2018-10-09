Директор госучреждения пытался скрыть участие в бизнесе

09.10.2018 11:30 551

Директор одного из государственных учреждений Обнинска подавал недостоверные сведения о своей трудовой деятельности, сообщила 9 октября пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Будучи по совместительству главой коммерческого предприятия, директор тщательно скрывал этот факт в справках о доходах.

Прокуратура наукограда, выявив нарушения, направила информацию руководству города для разбора на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений. И виновника привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства.