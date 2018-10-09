Почти два миллиона потратил Обнинск на пандусы для инвалидов

09.10.2018 11:04 52

Обнинск в этом году выделил около трех миллионов рублей на создание доступной городской среды для инвалидов, сообщает 9 октября пресс-служба городской администрации.

Более 1 700 000 уже потрачено на создание шести пандусов в жилых домах, четыре из них уже готовы.

На сегодня в Обнинске проживает 81 инвалид-колясочник.