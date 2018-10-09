Один человек пострадал в аварии за прошедшие сутки

09.10.2018 10:05 122

Вчера, 9 октября, на дорогах Калужской области пострадал один человек.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 3462 нарушения Правил дорожного движения, из них 9 случаев нетрезвого вождения.

Кроме того, инспекторы составили протоколы на 52 водителей за излишнюю любовь к тонированным стеклам автомобиля и на 13 человек, перевозивших детей без специальных удерживающих устройств.

Также было зафиксировано 80 нарушений ПДД пешеходами, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.