Один человек пострадал в аварии за прошедшие сутки

Вчера, 9 октября, на дорогах Калужской области пострадал один человек.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили 3462 нарушения Правил дорожного движения, из них 9 случаев нетрезвого вождения.
Кроме того, инспекторы составили протоколы на 52 водителей за излишнюю любовь к тонированным стеклам автомобиля и на 13 человек, перевозивших детей без специальных удерживающих устройств.
Также было зафиксировано 80 нарушений ПДД пешеходами, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.
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