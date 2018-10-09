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Ошибка банка обернулась кражей

09.10.2018 08:47 1 701
Ошибка банка обернулась кражей

Житель Кирова пожаловался в полицию на банковских коллекторов, не понимая, какие претензии могут быть к нему у кредитной организации, сообщила 9 октября пресс-служба полиции.

Правоохранительные органы установили, что банк отправил кредитную карту на имя потерпевшего по почте, сделав ошибку в написании адреса. Так, по случайности, конверт попал в руки ранее судимого гражданина. Он активировал кредитную карту, на которой был лимит в 45 000 рублей, и снял наличные через терминал оплаты.

Стражи правопорядка установили личность подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения, установленных на банковских терминалах, и завели уголовное дело по статье «Кража». Предприимчивому рецидивисту грозит до двух лет лишения свободы.


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