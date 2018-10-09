Воры возместили потерпевшей стоимость украденного забора

09.10.2018 08:34 285

На днях жительница Белоусово пожаловалась в полицию на кражу ограждения с участка.

В ходе расследования полиция задержала четверых рабочих из бригады, готовящей поблизости территорию для установки ЛЭП. Воришки признались, что посчитали забор бесхозным и разобрали его. Отложив в сторону сетку-рабицу, они на грузовике вывезли столбы в пункт приемки металла и сдали их на общую сумму 3200 рублей.

Полицейским удалось вернуть потерпевшей только шесть столбов из 24. Похитители же, раскаявшись, поспешили возместить женщине ущерб в полном объеме на сумму 22 000 рублей и претензии с ее стороны были сняты.