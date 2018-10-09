Калужанин предъявил инспектору фальшивые права и настоящий паспорт

09.10.2018 08:18 365

Калужанин попросил незнакомца организовать ему поддельные водительские права, и, заплатив 30 000 за посредничество, получил фальшивое удостоверение на чужое имя, сообщила 9 октября пресс-служба регионального УМВД.

Вскоре обладатель подделки был пойман пьяным за рулем и, лишившись своих настоящих прав, решил воспользоваться запасным вариантом. Потом его опять остановили на дороге, и мужчина предъявил поддельное удостоверение. Когда инспектор попросил предъявить еще и паспорт, все раскрылось: в документах были фото одного человека, но разные фамилии.

Фальшивку изъяли: документ был напечатан с помощью струйного принтера на бланке Гознака. Горе-водителю придется отвечать за подделку документов по уголовной статье.