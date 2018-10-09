Мужчина угнал и оперативно разобрал отечественную легковушку

09.10.2018 08:00 259

Отечественный автомобиль на днях похитили со стоянки в Боровском районе. Машина долго стояла на парковке без присмотра.

30-летний мужчина отбуксировал «бесхозное» авто на берег водоема. Там и начал разбирать на запчасти. Детали он планировал продать.

Владельцу авто нанесен ущерб в 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Молодому мужчине, у которого, кстати, уже есть судимость, грозит до 5 лет.