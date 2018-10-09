160 га заросли из-за нерадивого хозяина

09.10.2018 07:00 60

Землевладельца оштрафовали за запустение на пахотных землях, сообщила в понедельник, 8 октября, пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Хозяин забросил участок в 160 га, находящийся в Мещовском районе рядом с деревнями Ильинка и Савинки. В итоге на сельскохозяйственных землях выросли совсем не аграрные культуры: кусты и деревья.

Мужчине придется заплатить 30 тысяч рублей.