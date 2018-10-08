Гаишники будут учить пешеходов и водителей правилам до конца октября

08.10.2018 19:00 143

Операция «Пешеход» стартовала на федеральных дорогах Калужской области в понедельник, 8 октября.

- Особое внимание будет уделяться пешеходам, передвигающимся в темное время суток на загородных автодорогах без световозвращающих элементов в одежде, - сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.

Также инспекторы будут обращать особое внимание, чтобы и пешеходы, и водители соблюдали правила дорожного движения.

Как мы уже писали, только за три дня с пятницы по воскресенье на дорогах области погибли два пешехода.